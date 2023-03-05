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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن شرط واحد لتمديد "صفقة الحبوب" الأوكرانية

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا التزمت بشروط "صفقة الحبوب" ومستعدة للوفاء بها، ولكن فقط إذا كانت الاتفاقية متساوية.

وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا-1”، “لقد نفذنا الجزء الخاص بنا من الاتفاقية ومستعدون للوفاء به. إذا كنا نتحدث عن حشو جيوبهم بهذه الشركات الغربية والأمريكية والرغبة في خداعهم مرة أخرى لصالحنا، فهذا من سلسلة مكائد بلينكن”.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على أن هذا الاتفاق له التزامات على الطرفين وليس أحدهما فقط. 

وقالت زاخاروفا، إنه "إذا كانت هذه الاتفاقية متساوية، فنحن على الدوام أوفينا بواجبنا وسنفي بجميع الاتفاقات".

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارحية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يمكن تمديد اتفاق تصدير الحبوب إذا تمت مراعاة حقوق المنتجين الروس.

وأضاف لافروف، أن توسيع صفقة الحبوب مع أوكرانيا والتي تتوسط بها تركيا، ممكن فقط إذا تم أخذ مصالح المنتجين الروس في الحساب.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد أن أي محادثات مباشرة جارية بشأن تمديد محتمل لـ”صفقة الحبوب”.

صفقة الحبوب روسيا تركيا الولايات المتحدة الخارجية الروسية

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