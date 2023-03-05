الأرصاد تزف بشرى عن موعد انتهاء العاصفة الرملية.. تفاصيل

كشف الدكتورة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات العاصفة الرملية التي تضرب البلاد حاليا.



وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هذه العاصفة مستمرة من أمس وتضرب البلاد في حالة من التقلبات الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الأتربة



وأضافت الدكتورة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انتهاء العاصفة الرملية التي تعيشها مصر حاليا مع نهاية اليوم الاحد، متابعة أنه :"آخر يوم في الأتربة اليوم، وخلال ساعتين تنتهي تماما في البلاد".



وتابعت الدكتورة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ذورة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة بينما تصل في جنوب البلاد إلى 37 درجة".

