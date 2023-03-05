تحذير عاجل للمواطنين من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة وهل فصل الشتاء انتهي، مؤكدا أنه لا توجد موجة ترابية غدا.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل لـ 10 درجات بدءا من الغد علي القاهرة، مضيفا:" العظمي ستكون "23.

انخفاض 10 درجات

وأضاف،:" درجات الحرارة ستكون ليلاً 11 درجة وطقس بارد ليلا، متابعا:" لسه بدري علي اللبس الصيفي مش دلوقتي لسه فصل الشتاء مستمر".

وطالب المواطنين بالحذر وعدم تخفيف الملابس خلال الـ 48 ساعة المقبلة نظرا لبرودة الجو ليلا بدرجات حرارة تسجل 10 درجات، مرددا:" البسو شتوي تاني لسه بدري علي الصيف".