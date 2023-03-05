عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل للمواطنين من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود شاهين  مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة وهل فصل الشتاء انتهي، مؤكدا أنه لا توجد موجة ترابية غدا.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل لـ 10 درجات بدءا من الغد علي القاهرة، مضيفا:" العظمي ستكون "23.

انخفاض 10 درجات

وأضاف،:" درجات الحرارة ستكون ليلاً 11 درجة وطقس بارد ليلا، متابعا:" لسه بدري علي اللبس الصيفي مش دلوقتي لسه فصل الشتاء مستمر".

وطالب المواطنين بالحذر وعدم تخفيف الملابس خلال الـ 48 ساعة المقبلة نظرا لبرودة الجو ليلا بدرجات حرارة تسجل 10 درجات، مرددا:" البسو شتوي تاني لسه بدري علي الصيف".

 

فصل الصيف فصل الشتاء القاهرة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة محمود شاهين هيئة الأرصاد طقس يوم الاثنين حالة الجو الاثنين حالة الجو يوم الأثنين اخبار الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية..إعلان عاجل من البنك المركزي بشأن مواعيد العمل بشهر رمضان وإجازة الأعياد

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

ترشيحاتنا

حادثة الأولى من نوعها.. طيارون إسرائيليون يمتنعون عن نقل نتنياهو لـ إيطاليا

أحمد موسى: محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول.. شاهد

لتهدئة الصراع بين فلسطين وإسرائيل..العاهل الأردني: يجب التوقف عن القرارت أحادية الجانب

الإصابات في تزايد.. مفاجآت جديدة حول عودة فيروس كورونا

سيارة أوتوماتيك من هيونداي.. بـ 65 ألف جنيه | صور

العاهل الأردني لوزير الدفاع الأمريكي: يجب وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطيبة عمرو راضى تثير الجدل بسبب بنطلون| شاهد

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخبز المحروق؟

موعد عقد قرآن ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

بنطال غريب.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الصورة

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ