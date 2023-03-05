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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا يوجد دليل على قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة

ارسولا فون دير لاين
ارسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إن مكتبها لم يتلق أي دليل من الولايات المتحدة على أن الصين ترسل أسلحة إلى روسيا.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتز: 'حتى الآن ، ليس لدينا مثل هذا الدليل ، لكن هذا يحتاج إلى مراقبة يومية'.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بروكسل ستضغط على عقوبات ضد الصين إذا تم تأكيد هذه الحقيقة ، قالت رئيس المفوضية الأوروبية إنه سيتم التعامل معها 'فقط عندما تصبح حقيقة'.

وقال المستشار الألماني إن الصين يجب ألا تزود روسيا بأسلحة وذكرت بكين أنها لن تزود روسيا بأي أسلحة.

وفي أواخر فبراير ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الصين تدرس إمكانية تقديم مساعدة عسكرية 'قاتلة' لروسيا، بما في ذلك الأسلحة أو الذخيرة. وقال إنه حتى الآن ، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا دعما 'غير قاتل' فقط. كما هدد الصين بـ 'عواقب حقيقية' إذا أرسلت إمدادات عسكرية إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن الولايات المتحدة هي التي تنقل الأسلحة إلى أوكرانيا وحث واشنطن على 'التوقف عن نقل المسؤولية ونشر معلومات كاذبة'.

واشنطن روسيا وزير الخارجية الولايات المتحدة وزارة الخارجية الشركات الصينية المفوضية الأوروبية

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