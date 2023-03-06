عاجل| إعلان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. تفاصيل

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية،: "مشاهدنا الأيام الماضية هو طبيعي في مثل هذا الوقت من العام مع اقترابنا من الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع".

وأضافت: "اليوم درجة الحرارة ستبلغ العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة في حين تصل الصغرى منها في المساء 11-12 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الباردة الشمالية القادمة من جنوب أوروبا بالإضافة إلى لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يساعد على تشكل السحب المتوسطة مما يحجب أشعة الشمس".

ووجهت نصيحة للمواطنين بعدم تخفيف الملابس قائلة،: "قلنا وبنكرر لازلنا سنحتاج للملابس الشتوية وأن اضطرابات درجات الحرارة مؤقتا"، وحول احتمالية تعرض البلاد لموجات أخرى حارة قالت : "محتمل وغير مستبعد في هذا التوقيت من كل عام إبان الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع".



وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،السائقين من ظاهرة الشبورة في الساعات الأولى من الصباح خاصة أنها ستكون ظاهرة محسوسة حتى نهاية الأسبوع قائلة : "نحذر السائقين على الطرق السريعة من الشبورة المائية".

تحذير عاجل

ومن جانبه، تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر حاليا، مشيرة الى أن درجة الحرارة بلغت ذروتها أمس 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات لتكون 24 درجة مئوية ، محذرة من تخفيف الملابس الشتوية لعدم التعرض لنزلات البرد الشديدة.

وأضافت شاكر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح بين 22 و23 درجة، مع استمرار التقلبات الجوية، مشيرة الى ، أن الأجواء الشتوية لازالت مستمرة والشتاء لم ينته بعد.



موعد زوال العاصفة الترابية



وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن أمس كان آخر أيام العاصفة الترابية التي ضربت مناطق عديدة من البلاد، مضيفة أن الرؤية الأفقية تبدأ في الوضوح من اليوم بعد زوال أثار العاصفة الترابية ، لافتة الى أن هناك شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية، منوهة أننا لا زالنا في فصل الشتاء ولم ينتهى بعد بشكل رسمي .

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضي الحساسية

ولفتت شاكر، الى أن الاثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ستكون هناك رياحا مثيرة للأتربة، لذلك ننصح بارتداء الكمامة خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، كما حذرت من انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية، وطالبت القيادة بشكل متزن ، مشيرة الى أنة ستعاود درجات الحرارة في الانخفاض بداية من غداً الاثنين، حيث تنخفض درجة الحرارة لتكون 24 درجة.

انخفاض يتجاوز 10 درجات



حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض كبير في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات، وذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار حيث ارتفعت درجات الحرارة العظمي بشكل ملحوظ ومحسوس.

كشفت الأرصاد، أن من المتوقع أن تكون الحرارة اليوم علي القاهرة 23 درجة كما يوجد فرص لتساقط الأمطار علي جنوب البلاد.