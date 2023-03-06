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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرط واحد لإنهاء الحرب.. تصريحات خطيرة من وزير خارجية المجر بشأن أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن الحلول التي تحاول أوروبا إيجادها من أجل حل الأزمة في أوكرانيا لا تعمل، ولا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال وقف إطلاق النار.‏

 

‏وأضاف وزير خارجية المجر في تصريحات صحفية، أن الهدف الأول هو وقف قتل الناس، وهو ما يعني اتفاق وقف إطلاق النار وليس أكثر من ذلك.‏

وأعلن  زيجارتو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي والدول الغربية فشلت في وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.‏

 

وتابع:‏ "لقد أدخلنا بالفعل 10 حزم عقوبات، هل قربنا ذلك من حل النزاع؟ هل ركعت روسيا؟ لا، هل آلمنا؟ نعم، أعتقد أن الحلول التي كنا نحاول إيجادها في أوروبا لم تنجح ببساطة، لأننا انجرفنا كثيرا في عقلية الحرب".‏

وعندما سئل عن سبب عدم إرسال المجر أسلحة إلى كييف، قال وزير الخارجية: "نحن دولة مجاورة لأوكرانيا، ولا نريد أن يموت المزيد من الناس، هذا هو السبب في أننا نعمل على وقفه، نحن لا نرسل الأسلحة، بل نواصل الدعوة إلى السلام".‏

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أوكرانيا المجر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو وقف إطلاق النار روسيا الاتحاد الأوروبي كييف

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