عبير صبري تتحدث عن دورها في مسلسل "جميلة"

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني القادم عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت عبير هلي الصورة:"نيرمين عبد الحميد زوجه تحارب من أجل استعادة طليقها بكل الوسائل ،انتظروني في مسلسل جميلة.. رمضان باذن الله يعرض علي الحياة سي بي سي واون تي في".

تحدثت الفنانة عبير صبري، عن دورها في مسلسل جميلة، قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

أضافت "عبير صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" شخصيتي في المسلسل مختلفة وملئية بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج".

واسترسلت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأكملت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:" كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو".