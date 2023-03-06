أحمد الفيشاوي يستعد لسيناريو جديد .. شاهد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر الفيشاوي في الصور أثناء تناوله وجبة الغداء مع المشروب الخاص به، وقراءته السيناريو الجديد.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام".

ويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاول من خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.