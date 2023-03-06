الكرملين يعلق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة الأسد لـ روسيا

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على الأنباء المتداولة حول خطط الرئيس السوري، بشار الأسد، لزيارة موسكو، مؤكدا إن "الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع: "وفق المتبع (البرتوكول)، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون".

وأضاف: "نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق".

وشدد بيسكوف على أن "هنالك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة.. سنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة فيدوميتسي عن مصدر في الرئاسة الروسية لم تسمه، أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعد لزيارة محتملة إلى روسيا منتصف شهر مارس الجاري.