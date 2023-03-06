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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحات يؤكد تبادل الرؤى بين جامعتي المنيا وأسيوط لتحقيق الأهداف التنموية

رئيسا جامعتا المنيا
رئيسا جامعتا المنيا وأسيوط

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لتلقي التهنئة لصدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة المنيا.

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قدم د. أحمد المنشاوي خالص التهاني للدكتور عصام فرحات خلال زيارته لثقة القيادات السياسية وصدور القرار الجمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة جامعة المنيا، متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيد من تقدم الجامعة ورفعتها.

ومن جانبه، أعرب د. "عصام فرحات" عن خالص شكره وسعادته بزيارة رئيس جامعة أسيوط، مؤكداً على حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى بين الجامعتين العريقتين، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق سواء على المستوى التعليمي والبحثي أو بالقطاع الطبي.

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