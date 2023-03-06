نائب: المصريون بالخارج طاقة كبيرة تسهم في تعزيز ودعم قوتنا الناعمة

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، إنه: "لا يجب التعامل مع المصريين بالخارج من مقاربة مالية فحسب مثل الحديث عن مدخراتهم الموجودة أو استثماراتهم الموعودة أو تحويلاتهم المنشودة".

وأضاف جلال : "أهم ما يميز المواطن المصري في أي مكان في العالم هو رقم بطاقته الشخصية وليس رقم حسابه البنكي".

جاء ذلك خلال مناقشة عامة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مدخراتهم في مصر وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وتابع جلال: "لا يوجد تعارض بين الوطنية والرغبة في تحقيق المكسب، وأي عقد اجتماعي قائم على فكرة التسليم بالولاء الشعبي للسلطة من جهة الجماهير، مقابل تحقيق السلطة للرفاهية لمواطنيها".



وأكد جلال أن المصريين بالخارج طاقة كبيرة يمكن أن تسهم في تعزيز ودعم قوتها الناعمة ، وطالب جلال الحكومة المصرية باختيار مقاربات تعامل مع المصريين بالخارج لا تُشعرهم بأنهم مستهدفون ماليًا.