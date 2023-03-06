عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

22 مليون جنيه.. إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبي

التهرب الضريبي
التهرب الضريبي

أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، رجل أعمال إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة المضافة بقيمة 22 مليون و332 ألف و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

ضربني بالشاكوش .. اعترافات مثيرة لـ صبي حاول خفير الاعتداء عليه

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

الاتهامات الموجهة للمتهم رجل الأعمال

واتهمت النيابة رجل الأعمال مجدي.م.م.م، "هارب"، 53 سنة، صاحب منشأة، لانه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بصفته مسجلا خاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط توريدات عمومية بصفته المسئول عن منشاة تجارية وتوريدات، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وذلك في القضية رقم 1021 لسنة 2022 جنايات نيابة الشئون الضريبية والجمركية، والمقيدة برقم 16762 لسنة 2022 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 3956 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2022 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة.

تهرب المتهم من سداد القيمة المضافة

وشهد حازم محمد مجدي محمود شراقة - ٤٤ عام - مأمور فاحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب المنطقة جنوب الجيزة - بمصلحة الضرائب المصرية، بتهرب المتهم مجدي.م.م.م.، بصفته المسئول عن منشأة ونشاطه لتوريدات عمومية" خلال الفترة من ۲۰۱۹/۷ حتي ۲۰۱۹/۱۲ وذلك بان قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وذلك من خلال الإطلاع على بيان وحدة المخاطر وكذا بيان مصلحة الجمارك والثابت بهما وجود تعاملات للمتهم والتي لم يقم المتهم بإدراجها بإقراراته الضريبية المقدمة منه لمأمورية الضرائب القيمة المضافة المختصة خلال الفترة أنفة البيان.

تهرب من دفع أكثر من 22 مليون جنيه

وأضاف الشاهد أن المتهم تهرب من دفع القيمة المضافة بقيمة 22 مليون و332 ألف و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه والتعويض.

رجل أعمال محكمة الجنايات الجنايات محكمة القيمة المضافة دفع القيمة المضافة قانون الضريبة المحامي الضريبة مأمورية الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

ضربني بالشاكوش .. اعترافات مثيرة لـ صبي حاول خفير الاعتداء عليه

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالتجمع الخامس

بعد قليل.. محاكمة أنوش ملكة الروتين بتهمة نشر الفسق والفجور

حبس سيدة تخصصت في نشل المواطنين بالقاهرة

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالقاهرة

حبس شخص سرق أجهزة كهربائية من داخل شقة بشبرا

حبس عصابة سرقة عدادات المياه في القاهرة

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

هل الزلازل أحد علامات الساعة.. إمام مسجد الحسين يرد على العالم الهولندي.. فيديو

نقيب المهندسين: لن نسمح ببيع أصول النقابة الناجحة تحت أي ضغوط| صور

إمام عاشور يقود تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي

مفاجأة.. مرشح الرئاسة التايوانية وعدو الصين الأكبر يزور واشنطن

مايا مرسي: العنف السيبراني يؤثر على التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. ضحة على السوشيال ميديا بسبب إطلالة ياسمين رئيس .. شاهد

نتائج متضاربة وجدل علمي.. بدائل السكر تزيد من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

اصطدام مروع لسائقي فيراري في إيطاليا.. شاهد السبب

فستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

بملامح غريبة.. أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره فى الكبير 7.. فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ