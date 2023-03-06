اللحوم البلدي بـ 180 جنيها والسمك 35.. قائمة أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

افتتح السيد القصير وزير الزراعة ، معارض أهلا رمضان بحديقة الأورمان بالجيزة،

اليوم الاثنين سوف يقوم معالي وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة بافتتاح معرض اهلا رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم والذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الاورمان .

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إنه تم اختيار حديقة الأورمان باعتبارها أعرق الحدائق ولها أصالة وتاريخ عريق ، موضحا أن معرض أهلا رمضان ينطلق اليوم تحت شعار "مبادرة خير مزارعنا لأهالينا " والتى أطلقها وزير الزراعة السيد القصير .

محاربة الغلاء

وأوضح "صالح" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن افتتاح معرض اهلا رمضان للسلع الغذائية يستهدف رفع العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء ، مشيرا إلي أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ونوه " مستشار وزير الزراعة " إلي أن السلع متوفرة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين ، مؤكدا أن نسبة التخفيضات تتراوح من 20% ل 40 % ، كما يوجد ياميش بأسعار مخفضة .



وكشف عن أسعار أهم السلع المتواجدة حاليا بمعرض أهلا رمضان وهى كالتالى:

- كيلو اللحم البلدى ب 180 جنيها

- يتراوح كيلو الأرز 15 ل 17 جنيها

- كيلو السمك البلطى يتراوح من 35 ل 50 جنيها

- كيلو البطاطس يتراوح من 4 ل 7 جنيها

- نصف كيلو الفيلية 90 جنيها

- كرتونة البيض 96 جنيها

- كيلو فول بلدي بسعر 20 جنيها للكيلو

- عدس بجبة بسعر 22 جنيها للكيلو

- الدقيق 19 جنيها للكيلو

- يتراوح سعر التمر من 25 ل 60 جنيها

- يبدأ سعر كيلو العسل من 55 جنيها.

