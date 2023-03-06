مازالت هناك فرصة..النيابة الإدارية تزف بشري سارة للراغبين في الالتحاق بوظائفها

أعلنت النيابة الادارية انه بمناسبة انتهاء المدة المقررة للتسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢، فانه يمكن لمن تخلف أو تعذر عليه القيام بإجراءات التسجيل الكترونياً ، تحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf)

المتاحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية عبر الرابط التالي:

https://apsys.app/assets/introdocument2022.pdf

وقالت انه يجب علي الراغبين، استيفاء كافة بياناتها يدويًا بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة انستجرام.

مد فترة التسجيل

وكانت أعلنت النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة ٢٠٢٢ من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الإثنين وذلك عبر أي من الرابطين:

رابط أول:

https://bit.ly/3EAf3ur

رابط ثاني:

https://alt.apsys.app/login

وظيفة معاون نيابة

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت أن الأحد هو آخر موعد للتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وأشارت النيابة الي ان المتقدم عليه إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

أوضحت النيابة انه بعد ذلك يتم سحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني، وذلك من الفترة 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وتابعت " يتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

وأوضحت انه يشترط لسحب ملف التعيين التالي:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

- لن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وذلك من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة ٢٠٢٢.

وتابعت يشترط لمن يتقدم للوظيفة ان يكون حاصل علي تقدير جيد علي الأقل، والا يزيد عمره عن ٣٠ عاما، وان يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية