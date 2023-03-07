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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: انحسار مياه البحر لا علاقة له بموجات تسونامي

زلزال
زلزال

أكد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك مشروعا مشتركا مع اليابان لتحسين قدرات الإنذار المبكر وتخفيف الخطورة الزلزالية.

 

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وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "المعهد أصدر أكثر من بيان لنفي الكثير من الشائعات عن حدوث زلازل في مصر ".

 

 وأضاف جاد القاضي:"  قضية انحسار مياه البحر ترتبط بالمد والجزر وحركة القمر ولها معدلات سنوية معروفة ولا داعي لتضخيم الأمور بشكل كبير ".

 

 وتابع جاد القاضي :"  معدلات انحسار مياه البحر لا علاقة بها بموجات تسونامي او زلزال تركيا ".

 

 واكمل جاد القاضي :" المعهد يتابع أي نشاط زلزالي في مصر او في أي مكان في العالم "، مضيفا:" الزلازل ليس لها حدود جغرافية ومن المهم الاستعداد لأي زلزال ، وبالتالي  نتعاون مع اليابانيين في تراكم الخبرات المصرية للتعاملم ع أي زلزال ".

 

البحوث الفلكية الزلازل تسونامي زلزال اخبار التوك شو

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