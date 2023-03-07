تراجع الدولار الأمريكي قبل شهادة جيروم باول

تراجع الدولار الامريكي يوم الثلاثاء قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، والتي سيركز عليها المستثمرون للحصول على إشارات للمسار الذي من المرجح أن يسلكه البنك المركزي الأمريكي في معالجة التضخم اللزج.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.067 ٪ عند 104.31 ، بعد أن انزلقت بنسبة 0.26 ٪ بين عشية وضحاها. انخفض المؤشر بنسبة 0.6 ٪ للشهر بعد ارتفاع بنسبة 2.6 ٪ في فبراير.

فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.01٪ مقابل الدولار الأمريكي عند 0.673 دولار قبل قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق اليوم حيث من المتوقع على نطاق واسع رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.03٪ إلى 1.0675 دولار ، بعد أن ارتفع بنحو 0.5٪ بين عشية وضحاها. وجرى تداول الجنيه الإسترليني في آخر تداول عند 1.2025 دولار ، مرتفعًا 0.03٪ خلال اليوم ، في حين انخفض الكيوي بنسبة 0.08٪ إلى 0.619 دولار.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.15٪ إلى 136.14 للدولار قبل اجتماع السياسة الأخير لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يومي الخميس والجمعة.