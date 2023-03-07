انطلاق فعاليات المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي وود شو.. اليوم

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي وود شو، تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالتعاون مع المجلس التصديري للاثاث، وجمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك.

ويقام المعرض بمركز دبي التجاري العالمي - الامارات من الفترة من ٧ إلى ٩ مارس ٢٠٢٣ بقاعة زعبيل ٤،٥،٦.

والذي تشارك مصر فيه بعدد ١٤ شركة مصرية في المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي.

وقالت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في بيانها،" إن المعرض التجاري العالمي له الريادة في قطاعات الاخشاب والألات وتكنولوجيا صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الاثاث، ويعتبر المعرض المنصة المثالية للموردين والمصنعين وشركات الألات والأدوات، والذي تنظم دورتة الثامنة عشر شركة استراتيجيك الإماراتية.

واضاف بيان الغرفة ان الشركات المصرية العارضة متخصصة في مدخلات إنتاج الأثاث مثل الالواح الخشبية والواح الاكريليك و الميلامين والكونتر و دهانات وإكسسوارت الأثاث وماكينات الروتر وال CNC والتجهيزات الخشبية و الابواب والأثاث شبه الجاهز.

وأشارت الغرفة إلى أن معرض دبي وود شو الدولي للأخشاب يعد جزء من سلسلة المعارض العالمية للاخشاب مثل كايرو وود شو وجابون وود شو واندونيسيا وود شو.

ويشارك خلال فعاليات المعرض أكثر من 300 شركة عارضة في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث من دول مختلفة مثل (الصين والمانيا وكندا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية والبرتغال والهند وروسيا و مصر وفرنسا والنمسا وبلجيكا والكونغو وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا وليتوانيا واليابان وماليزيا و بولندا و رومانيا و سنغافورة و سلوفانيا وتايلاند والامارت العربية المتحدة و فيتنام و السويد و هولندا ) والذين يمثلون علامات تجارية عديدة، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث.

وأضاف بيان الغرفة انه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لصناعة الأخشاب إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2026.

ومن المتوقع ان يشهد المعرض زيارة أكثر من ١٠٠٠٠ زائر من دول عديدة متخصص في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية شبه الجاهزة والأبواب.

كما نسقت غرفة الأخشاب زيارة اكثر من ٢٠ شركة مصرية للمعرض متخصصة في صناعة الاثاث والمنتجات الخشبية من اعضائها .

