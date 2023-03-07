عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي وود شو.. اليوم

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي وود شو، تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالتعاون مع المجلس التصديري للاثاث، وجمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك.

ويقام المعرض بمركز دبي التجاري العالمي - الامارات من الفترة من ٧ إلى ٩ مارس ٢٠٢٣ بقاعة زعبيل ٤،٥،٦. 

والذي تشارك مصر فيه بعدد ١٤ شركة مصرية في المعرض الدولي للأخشاب والماكينات دبي. 

وقالت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في بيانها،" إن المعرض التجاري العالمي له الريادة في قطاعات الاخشاب والألات وتكنولوجيا صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الاثاث، ويعتبر المعرض المنصة المثالية للموردين والمصنعين وشركات الألات والأدوات، والذي تنظم دورتة الثامنة عشر شركة استراتيجيك الإماراتية.

 واضاف بيان الغرفة ان الشركات المصرية العارضة متخصصة في مدخلات إنتاج الأثاث مثل الالواح الخشبية والواح الاكريليك و الميلامين والكونتر و دهانات وإكسسوارت الأثاث وماكينات الروتر وال CNC والتجهيزات الخشبية و الابواب والأثاث شبه الجاهز.

وأشارت الغرفة إلى أن معرض دبي وود شو الدولي للأخشاب يعد جزء من سلسلة المعارض العالمية للاخشاب مثل كايرو وود شو وجابون وود شو واندونيسيا وود شو.

ويشارك خلال فعاليات المعرض أكثر من 300 شركة عارضة في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث من دول مختلفة مثل (الصين والمانيا وكندا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية والبرتغال والهند وروسيا و مصر وفرنسا والنمسا وبلجيكا والكونغو وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا وليتوانيا واليابان وماليزيا و بولندا و رومانيا و سنغافورة و سلوفانيا وتايلاند والامارت العربية المتحدة و فيتنام و السويد و هولندا ) والذين يمثلون علامات تجارية عديدة، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث.

وأضاف بيان الغرفة انه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لصناعة الأخشاب إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2026.

 ومن المتوقع ان يشهد المعرض زيارة أكثر من ١٠٠٠٠ زائر من دول عديدة متخصص في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية شبه الجاهزة والأبواب. 

كما نسقت غرفة الأخشاب زيارة اكثر من ٢٠ شركة مصرية للمعرض متخصصة في صناعة الاثاث والمنتجات الخشبية من اعضائها .
 

اتحاد الصناعات المجلس التصديرى الأخشاب الصناعات علامات تجارية جمعية المصدرين المصريين المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الفرحة فرحتين.. فتاة تحتفل بـ تخرجها وطلاقها في يوم واحد|فيديو

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

ناسا تتحدى وترصد جائزة عيون النسر.. إذا حددت مكان الأهرامات على الخريطة

ترشيحاتنا

طارق الرفاعي: تلقينا 8500 شكوى في مجال الحماية الاجتماعية خلال شهر

منها التموين والإسكان.. المنظومة الحكومية تكشف عن أبرز القطاعات التي اشتكى منها المواطنين

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الجديد من مجلته الدولية للسياسات العامة في مصر

منتصف شعبان .. الليلة القمر الدودي ينير سماء مصر ولمعانه 100%

وزيرة الهجرة: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب أو تحويلات العاملين بالخارج

الحكومة تتلقى 99 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات زواجا.. رجل يرى دفع فاتورة ولادة زوجته «رفاهية»

لن تصدق.. أقصر مدة حمل في العالم يدخل موسوعة جينيس| شاهد

بعد خلعها الحجاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة بدون «طرحة»

عمرها 64 سنة وتكلفت 160 جنيها.. قصة أغنية «أهو جه يا ولاد»

فيديو

سعد لمجرد السبب.. الجمهور يهاجم إليسا بسبب تصرف على المسرح I فيديو

الكنج صانع التاريخ.. أرقام حطمها محمد صلاح| تعرف عليها «فيديو جراف»

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ