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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

صدى البلد

   شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ في البنوك المصرية، وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا (شراء وبيع).
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، سجل سعر صرف اليوم 30.63 جنيها للشراء، و30.73 جنيه للبيع. 
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع، وفي بنك ابوظبي الإسلامي سجل 30.78 جنيه للشراء ، و 30.83 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.72 جنيه للشراء، و30.81 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 15 - 11 قرشا (شراء وبيع) في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.70 جنيه للشراء ، 32.85 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.81 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.67 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة 25 قرشا في الشراء، واستقرار في البيع، في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 36.81 جنيه للشراء، و37.02 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.93 جنيه للشراء، و 37.14 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.86 جنيه للشراء، 36.98 جنيه للبيع.


عربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.15 جنيه للشراء ، و 8.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي، والدرهم الإماراتي سجل اليوم 8.34 جنيه للشراء، و8.36 جنيه للبيع.. أما الدينار الكويتي فسجل اليوم 96.57 جنيه للشراء ، 100.22 جنيه للبيع .

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