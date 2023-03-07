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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تزامنا مع رؤية مصر 2030.. معرض تشكيلى جديد للأعمال المعاد تدويرها

صدى البلد

تنطلق خلال الفترة من 10 – 12 مارس 2023،معرضا للفن التشكيلى بالشيخ زايد بروية مختلفة  حيث يتضمن  أعمالا فنية معاد تدويرها في إطار الحفاظ على البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتزامناً مع رؤية مصر 2030.

كما سيتم عرض مجموعة متميزة من أعمال رواد الفن التشكيلي المصري، لكلًا من عمر النجدي، صلاح طاهر، أدهم وانلي، سيف وانلي، عبد العزيز درويش، صبري راغب، كامل مصطفى، راغب عياد، وغيرهم.

من جانبها قالت الفنانة التشكيلية دينا فهمي، خلال مؤتمر للإعلان عن  تفاصيل المعرض، إن الفنون التشكيلية تحظى بحضور قوي في المشهد الثقافي بمصر، بما يتواكب مع الأحداث والقضايا الفنية الهامة في المجتمع.

وأضافت  سوف يتضمن المعرض في نسخته الأولى عددا من الأعمال الفنية المعاد تدويرها من أجل إبراز رسالة أن الفن يمكن أن يساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


يشارك في معرض (كابيتال آرت ) أكثر من100 فنان، من أهم فناني الحركة التشكيلية المعاصرة بمصر، بأكثر من 500 عمل فني يتنوع ما بين الرسم، النحت، الطباعة، أعمال الوسائط المختلطة، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها من المجالات الفنية والإبداعية، حيث يتسم كل فنان، بطابعه الخاص، وأسلوبه المميز.


ويحمل برنامج المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مجال الفن، تبدأ بالمناقشات والمحادثات المرتبطة بالفن، وتصل إلى ورش العمل الخاصة بتعليم الفن للأطفال والكبار، فضلًا عن تقديم عروضًا فنية للرسم المباشر أمام الجمهور مما يساهم ذلك في إثراء الحركة الفنية الثقافية والتشكيلية، وتبادل الخبرات الفنية في كافة مجالات الفنون، ويقدمها عدد من الفنانين المشاركين بالمعرض وهم هشام عبد المعطي، خالد السماحي، ودينا فاضل، ضمن المشاركين في المعرض الفني، عروضًا فنيًا بالرسم أمام الجمهور.

 

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