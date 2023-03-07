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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين .

 

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من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، حملة مكبرة للازالات بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بقرية تل بني عمران ، منها حالتي تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية و 3 حالات تعدي علي ضفاف النيل وتمت الإزالة في المهد ، باستخدام معدات الوحدة المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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