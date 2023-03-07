هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، قائلة إن هذه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في درجات الحرارة ، مؤكدة أن فصل الشتاء مازال مستمرًا وسينتهي في 20 مارس، موضحة أن هذه فترة انتقالية بين فصلي الربيع والشتاء.



طقس الأيام المقبلة



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا الطقس مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه مع مطلع الأسبوع القادم ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ولكنه أقل حدة من الأسبوع الماضي.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، موضحة أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.





ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأهمية المحافظة على نوعية الملابس والقيادة بهدوء تام وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 أكتوبر 22 11

الإسكندرية21 12

العلمين الجديدة 20 21

السلوم 21 11

دمياط 20 14

بور سعيد 21 13

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

