إيطاليا: ارتفاع ضحايا حادث قارب المهاجرين إلى 72 شخصا

كشفت مصادر أمنية إيطالية عن ارتفاع ضحايا حادث غرق قارب المهاجرين غرق قبالة ساحل كالابريا الإيطالي إلى 72 ضحية عقب العثور على جثة امرأة في المياه المطلة على ساحل ستيكّاتو دي كوترو، بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب).

وأكدت المصادر ذاتها في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة”،مشيرة إلى أن ثلاثة جثث من بين الجثث الأربعة الأخيرة التي تم العثور عليها تعود لأطفال .

كان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.