هبوط حاد في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

هبطت أسعار الذهب 1.3% إلى 1821.3 دولار للأوقية عقب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من المتوقع من قبل.

وأضاف باول: "إذا كان إجمالي البيانات المقبلة يشير إلى الحاجة لزيادة التشديد بشكل أسرع، فنحن مستعدون لتسريع معدلات زيادة الفائدة"، لافتا إلى أنه ما يزال هناك طريق طويل لخفض معدل التضخم.

وتابع: "من شبه المؤكد أن استعادة استقرار الأسعار سيستلزم منا الإبقاء على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت".

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه يجب أن نتدخل لوضع حد للتضخم.