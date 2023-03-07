التحالف الوطني يوزع 4 ملايين كرتونة غذائية على المواطنين.. تفاصيل

أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي، أن هناك 30 مؤسسة داخل التحالف الوطنى تقدم خدمات مجتمعية كثيرة من أجل المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك جولات و خدمات تتم للمواطنين فى جميع المحافظات.

وتابع أنه فى يوم 17 من الشهر الحالي سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية لمساعدة المواطنين، وأن التحالف الوطنى يمتلك قاعدة بينات قوية لمن هم يستحقون.

ولفت إلى أن هناك خطة وتنسيق بين الجمعيات لتوزيع المساعدات، وأن مبادرة كتف فى كتف، تعنى وقوف الجميع بجوار بعض.