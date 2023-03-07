عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطني يوزع 4 ملايين كرتونة غذائية على المواطنين.. تفاصيل

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى

أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي، أن هناك 30 مؤسسة داخل التحالف الوطنى تقدم خدمات مجتمعية كثيرة من أجل المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك جولات و خدمات تتم للمواطنين فى جميع المحافظات.

وتابع أنه فى يوم 17 من الشهر الحالي سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية لمساعدة المواطنين، وأن التحالف الوطنى يمتلك قاعدة بينات قوية لمن هم يستحقون.

ولفت إلى أن هناك خطة وتنسيق بين الجمعيات لتوزيع المساعدات، وأن مبادرة كتف فى كتف، تعنى وقوف الجميع بجوار بعض.

 

صناع الخير التحالف الوطني السفيرة عزيزة كرتونة غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلازل قوية في 5 مناطق

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

اجتماع ثنائي بين ممثلي الأمم المتحدة ووفد روسي لمناقشة قضايا تصدير الحبوب

ليسوا جبناء.. تصريحات نارية من رئيس فاجنر عن الأوكرانيين

انهيار وشيك لأوكرانيا .. زيلينسكي يستغيث بـ الغرب

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون 2-1

كيف نحتفل ببداية شهر رمضان المبارك؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنهج بسرعة .. اكتشف أسباب خفقان القلب من أقل مجهود

لحظة سقوط سقف بمحطة مترو في أمريكا فوق راكبة.. ونجاتها بمعجزة

بدون عمليات تجميل.. إطلالات تبرز جمال أميرة فتحي

دخلت العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض شيرين الطحان

فيديو

سُكر ومنشطات.. ماذا يجري في صن داونز قبل مواجهة الأهلي؟| فيديوجراف

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

كريستيانو والزمالك.. نظام البطولة العربية والجوائز/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ