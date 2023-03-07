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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

حادث قطار قليوب
حادث قطار قليوب

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اللقطات الأولى لخروج قطار منوف - قليوب عن مساره.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد": "هناك حديث عن إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب".

وأشار إلى أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.
 

 

خروج قطار عن القضبان في قليوب


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بخروج قطار متجه من محطة رمسيس لمنوف، عن مساره بمحطة قليوب البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجار حصر أعداد المصابين وكشف تفاصيل الواقعة.

 

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حادث قطار منوف

 

من جانبه انتقل محافظ القليوبية فور إخطاره بالواقعة لمكان الحادث للوقوف على آخر المستجدات والإعلان عن كافة تفاصيله. 

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