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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: سننتهي هذا العام من تطوير 40 كم بالمجرى الملاحي

قناة السويس
قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه عندما عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة، كانت تتضمن تطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن تطوير الـ40 كم من الكيلو 122 إلى 162 سيتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام، وهو  ما سيؤدي إلى تحسين الملاحة في هذا الجزء الذي حدثت فيه واقعة جنوح سفينة إيفرجيفن.

 

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "cbc": "دشنا أيضا الحوض العائم الجديد (فخر القناة) في كوريا الجنوبية، بحمولة 35 ألف طن، وسيصلنا في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني أننا نزيد قدرات الهيئة سواء في عمليات الإصلاح والصيانة، كما نزود الوحدات البحرية في الأسطول والكراكات".

 

الرئيس السيسي يرفع علم مصر على أحدث كراكتين

 

وتابع، أن القناة شهدت انضمام أحدث كراكتين فى الشرق الأوسط العام الماضي، ورفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلمَ عليهم، وكل ذلك يمنح القناةَ القدرةَ على استقبال عدد أكبر من السفن، حيث زاد هذا العدد في المتوسط يوميا من 42 سفينة إلى 70 سفينة.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس الإعلامية قصواء الخلالي الرئيس السيسي

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