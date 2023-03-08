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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار بهذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ونشاط الرياح خلال الأيام القادمة

صدى البلد

تأثرت البلاد خلال الآونة الأخيرة بوجود موجة حارة، على الرغم من عدم انتهاء فصل الشتاء رسميًا بعد، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت المواطنين من تخفيف الملابس، وبالفعل يشهد الطقس في الوقت الحالي انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مرة أخرى.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، اليوم الأربعاء، مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

تنتشر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلاً على شمال ووسط البلاد، وكشفت الأقمار الصناعية عن ظهور السحب المرتفعة في سماء مختلف مناطق الجمهورية يتخللها سحب متوسطة ببعض المناطق تزداد كمياتها بالشمال الغربي، مع احتمالية لسقوط الأمطار الخفيفة على أجزاء من مدن الساحل الشمالي ومرتفعات جنوب البحر الاحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 12 درجة للصغرى

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغري 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 24 للعظمى 12 للصغرى

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14 درجة

حالة الطقس خلال الأيام القادمة 

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية حتى يوم الأحد القادم 12 مارس، مؤكدة على وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بينما تنشط الرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط يوم الأحد 12 مارس على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

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