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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر.. التحالف الوطني يكشف تفاصيل "كتف في كتف"..فيديو

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

أكد عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه سنعمل على تدشين نموذج للتعاون بين مؤسسات التحالف، في عمل مسح طبي كامل لكل أهالينا لمرضى العيون، في كل قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسيتم العمل على اجراء الكشوفات، لعمليات المياه البيضاء والزرقاء.
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وقال عصام عبد الرحمن، خلال لقاء له لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أنه سنعمل على انطلاق مبادرة "كتف في كتف"، من محافظة جنوب سيناء لتوزيع 400 طن مواد غذائية

 

وتابع محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن مبادرة "كتف في كتف"، هي مبادرة توصيف لحال المصريين، خاصة في وقت الزمات والضيق يعملون على دعم بعضهم، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم ومنها مصر.

 

اكبر مباردة للحماية الإجتماعية في مصر

وأشار محمود الجارحي إلى أن المبادرة اكبر مباردة للحماية الإجتماعية في مصر، ومستهدف توزيع 4 مليون كرتونة قبل شهر رمضان، والمباردة ستنطلق 17 مارس.

التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسات التحالف محافظة جنوب سيناء مواد غذائية مبادرة كتف في كتف

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