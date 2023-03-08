بايدن يبحث مع ماكرون دعم أوكرانيا وتهديدات الصين

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا ومواجهة التهديدات الصينية والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال البيت الأبيض في بيان له “تحدث الرئيس جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وناقشا الزعيمان دعمهما لأوكرانيا مع دخول الغزو الروسي عامه الثاني، بما في ذلك التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لكييف وفرض عقوبات على موسكو”.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضًا التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم.

كما أكد القادة مجددًا التزامهما بالتنسيق الوثيق بشأن تسريع الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.