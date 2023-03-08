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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدث الخارجية الأمريكية «نيد برايس» يترك منصبه في مارس.. تفاصيل

نيد برايس
نيد برايس

أفادت شبكة “NBC” الأمريكية، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس سيتنحى عن منصبه في مارس الجاري، ليتولى منصبًا سياسيًا آخر بالوزارة.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن برايس، المعروف بأنه عمل أيضًا كمتحدث رسمي في كل من وكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي في إدارة باراك أوباما، سيعود إلى حيث بدأ حياته المهنية.

وقال برايس: "لقد بدأت كموظف حكومي كمحلل في وكالة الاستخبارات المركزية، وانتهى بي الأمر في هذه الوظيفة بسبب سلسلة من الحوادث".

وأضاف "لقد أحببت أن أكون في هذا النوع من العمل على مدى السنوات العديدة الماضية. وأحد أكثر الأشياء التي أحبه فيها هو الارتباط بالسياسة ".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس سيترك منصبه في مارس الجاري، مضيفًا أنه كان وجهًا وصوتًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح بلينكن: "اعتاد برايس ممارسة الايجازات الصحفية اليومية لوزارة الخارجية، مما أتاح للصحفيين الفرصة لطرح أسئلتهم الأكثر حدة بانتظام".

ولفت: "لقد قام بأداء احترافي ونزاهة غير عاديين. نيابة عن القسم، أشكر نيد على خدمته الرائعة. "

وأكد بلينكن أن برايس سيبقى في وزارة الخارجية لكنه ينتقل إلى منصب مسؤول مباشرة أمام وزير الخارجية، ووفقا لـ NBC، سيحدث هذا في 17 مارس.

وزير الخارجية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية

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