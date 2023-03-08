درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 في القاهرة والمحافظات.



وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم .



حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 13

الإسكندرية 19 - 12

الإسماعيلية 21 - 12

الغردقة 23 - 15

سوهاج 22 - 8

الأقصر 26 - 10