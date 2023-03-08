مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مساهمة مصرية لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر، بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وشركة أكسيد الصناعية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

ووقع الاتفاقية الدكتورة هبة والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، فريد البلبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، والدكتور سعيد محمد رضوان، الممثل القانوني لشركة أكسيد الصناعية.

وعقب التوقيع، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من أحد الأصول المملوكة لشركة "فاكسيرا" بمجمع الشركة الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 6400 م2، بقدرة تصنيعية تتراوح من 150 إلى 240 مليون وحدة سنوياً، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

وأعرب الموقعون عن سعادتهم بهذه الشراكة المهمة، التي تعكس أواصر الترابط، والرغبة في ضخ الاستثمارات الإماراتية في الدولة المصرية، التي تعد بيئة استثمارية مواتية لنقل الخبرات الرائدة في المجال الصحي، وغيرها من المجالات الأخرى.