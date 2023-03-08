الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن موعد انعقاد النسخة الثامنة لمؤتمر البحث والإبداع

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، عن عقد النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي للبحث والإبداع الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والذي يبدأ من الأحد 12 إلى 16 مارس بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت الجامعة ، أنه ستلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعنوان "مصر وتغير المناخ: ما بعد COP27."

وأشارت إلى أنه يتضمن المؤتمر السنوي للبحث والإبداع مجموعة متنوعة من أنشطة الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في جميع التخصصات ، لعرض أبحاثهم ونتائج إبداعهم في مجالات العلوم والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والفنون، كما سيتضمن المؤتمر مسابقات بحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف المجالات.

ويهدف المؤتمر-الذي يستمر لمدة أسبوع- إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون البحثي متعدد التخصصات والمشاريع ذات قيمة اجتماعية أو اقتصادية. ومن خلال المؤتمر، يتم تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتركيز على القدرة البحثية، وتنشيط الإبداع في الحرم الجامعي واستكشاف القضايا الإقليمية والعالمية الحرجة.

كما سيشهد المؤتمر هذا العام عروضاً موسيقية حية يحيها طلاب قسم الموسيقى بالجامعة وأيضاً ثلاث مسرحيات قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية عن السلامة النفسية والصحية. كما سيستضيف المؤتمر العمل الفني التفاعلي "الجنة والجحيم في الأنثروبوسين" الذي جذب أكثر من 3000 زائر في مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي قامت به الدكتورة بهية شهاب أستاذ الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يمكن للأفراد الحضور شخصيًا أو عبر البث المباشر من خلال هذا الرابط.

وسيستضيف المؤتمر أيضاً حلقتي نقاش حول الفلسفة: واحدة حول السؤال المثير للجدل هل يتعارض العلم والفلسفة مع الدين؟ والأخرى حول ماذا يخبرنا الوجود عن الله والإنسان؟

كما سيتم أيضاً تخصيص جلسة عن الأبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس و/أو تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 تحت عنوان "تغير المناخ والاستدامة البيئية" والتي تناقش تحديات تغير المناخ والدور النشط الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فهمها ومعالجتها. يمكن للأفراد الحضور شخصيًا أو عبر البث المباشر من خلال هذا الرابط.