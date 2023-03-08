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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع وفد وزارة النقل برئاسة اللواء أشرف عبد العزيز مدير هيئة الأنفاق والمشرف على مشروع القطار السريع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام .

تناول اللقاء نتائج الإجتماع الموسع الذى تم بين وفد وزارة النقل ، ومسئولى الجهات المختصة لمراجعة خط السير المحدد للقطار السريع، والتأكد من عدم وجود أى تعارض مع شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو مشروعات مستقبلية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان عدم وجود أى تعارضات فى مسار المشروع القومى للقطار السريع .

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القطار السريع

وأكد محافظ أسوان، أن مسار مشروع القطار السريع بمثابة نقلة نوعية لغرب النيل، وتدشين لوادى ومحور تنموى جديد يوازى الوادى القديم شرق النيل، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لجميع الجهات لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز هذا المشروع الواعد فى أقرب وقت ممكن ، وخاصة أنه سيعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية لأسوان، وأيضاً تدفقات كبيرة للحركة التجارية تجاه الأسواق الأفريقية .

دير بالذكر أن الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان/ أبوسمبل السياحية يبلغ طوله  1100 كم ، فى المسافة من أبو سمبل حتى أكتوبر منها مسافة 530 كم من أبو سمبل إلى الأقصر تشمل  12 محطة منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمى .

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