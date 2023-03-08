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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي وفد جايكا لإقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة

لبحث سبل التعاون
لبحث سبل التعاون محافظ بورسعيد يلتقي وفد جايكا

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" ،  بديوان عام المحافظة،  وذلك في إطار زيارته لبحث سبل التعاون مع محافظة بورسعيد في مجال إقامة مجمع معالجة للمخلفات الصلبة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  ووفد من وزارة البيئة،  وممثلي شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات ، وممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

ورحب محافظ بورسعيد  بوفد "جايكا" وزيارته لمحافظة بورسعيد، التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة اليابان  ، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية،  وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي،  والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء،  فضلا عن تواجد ميناء الصيد والذي يشمل اكثر من ٢٧٠ مركب صيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ملامح مقترح التعاون بين بورسعيد و هيئة التعاون الدولي الياباني،  حيث أشار المحافظ إلى أن هناك مرحلتين للتعاون والدعم تتمثل في توفير مكان لإقامة مجمع تدوير المخلفات الصلبة وخاصة البلاستيك،  و توفير الدعم المادي والفني لإقامة المشروع.

 ولفت إلى أن مقترح مشروع التعاون سيتم عرضه على وزارة البيئة والتنمية المحلية خلال الأسبوع القادم،  لافتا أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الٱمن من المواد البلاستيكية،  ويساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

وشهد اللقاء،  استعراض مقترح العرض الفني لإنشاء مجمع المعالجة والتدوير والتخلص الٱمن بالكيلو ١٤ بجنوب بورسعيد، ومحاور التعاون بين محافظة بورسعيد والجانب الياباني 

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وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة،  مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد  والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي،  وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب  الياباني

من جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون،  وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد في مجال إقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة،  كما أشادو بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات.

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