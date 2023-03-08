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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد لـ الدولار.. العملة الامريكية تسجل أعلي مستوياتها عالميا

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع وأعلى مما كان متوقعًا لكبح جماح التضخم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0524 دولار، مواصلا قفزة يوم الثلاثاء بنسبة 1.2٪. 

وسجل الجنيه الاسترليني واليوان السويدي والنرويجي واليوان الصيني والدولار الكندي والاسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام الدولار الأمريكي.

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كما اخترق الدولار الأمريكي أيضًا متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم مقابل الين للمرة الأولى هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 0.5٪ إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.9 ين.

وبالأمس، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، امام الكونجرس إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كانت أقوى من المتوقع وبالتالي قد تحتاج أيضًا سرعة وحجم رفع أسعار الفائدة في المستقبل إلى الزيادة، مما أدى إلى ارتفاع توقعات سعر الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل.

الدولار الأمريكى اليورو الجنيه الاسترليني اسعار الفائدة الدولار

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