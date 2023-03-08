تخفيضات 30% قبل رمضان 2023| الأرز بـ 15 جنيها.. وهذا سعر اللحوم في منافذ الزراعة

وزير الزراعة :

ليس لدينا عجز في السلع مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء

مستشار وزير الزراعة :

نسبة التخفيضات بمعارض أهلا رمضان تصل لـ 40%

كيلو اللحوم البلدى بـ 180 جنيها .. وكرتونة البيض الأحمر بـ 96 جنيها



افتتح السيد القصير وزير الزراعة ، معارض أهلا رمضان بحديقة الأورمان بالجيزة، برفقة وزير التموين ومحافظ الجيزة ، وشهد المعرض اقبالا كثيرا من قبل المواطنين خاصة على اللحوم والتى يصل سعرها إلى 180 جنيهًا، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما تم تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات المواطنين، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توفير جميع السلع والمنتجات بالأسواق، مع التأكيد على تقديم سلع مميزة بأسعار مخفضة .

وتشهد جميع معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات ، إقبالاً كثيفا من المواطنين لشراء المواد الغذائية واللحوم والياميش بالأسعار التنافسية التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪.

وعقب الافتتاح صرح "القصير" بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأكد وزير الزراعة أنه ليس لدينا عجز في السلع مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه ،قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إنه تم اختيار حديقة الأورمان باعتبارها أعرق الحدائق ولها أصالة وتاريخ عريق ، موضحا أن معرض أهلا رمضان ينطلق اليوم تحت شعار "مبادرة خير مزارعنا لأهالينا " والتى أطلقها وزير الزراعة السيد القصير .



وأوضح "صالح"، خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية يستهدف رفع العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ونوه " مستشار وزير الزراعة " إلي أن السلع متوفرة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكدا أن نسبة التخفيضات تتراوح من 20% ل 40 % ، كما يوجد ياميش بأسعار مخفضة .



وكشف “ مستشار وزير الزراعة ” عن أهم السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

- كيلو اللحم البلدى بـ 180 جنيها

- يتراوح كيلو الأرز 15 لـ 17 جنيها

- كيلو السمك البلطى يتراوح من 35 لـ 50 جنيها

- كيلو البطاطس يتراوح من 4 لـ 7 جنيهات

- نصف كيلو الفيليه 90 جنيها

- كرتونة البيض 96 جنيها

- كيلو فول بلدي بسعر 20 جنيها للكيلو

- عدس بجبة بسعر 22 جنيها للكيلو

- الدقيق 19 جنيها للكيلو

- يتراوح سعر التمر من 25 لـ 60 جنيها

- يبدأ سعر كيلو العسل من 55 جنيها.



- كيلو الزبيب 55 جنيها



- كيلو جوز الهند بـ 100 جنيه

-مكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات



- ويتراوح سعر الزيت من 34 لـ 60 جنيها



معرض اهلا رمضان المقام في حديقة الأورمان بالجيزة والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان 2023.