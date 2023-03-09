عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نقل 28 طالبة للمستشفى بعد ممارسة لعبة ويجا داخل المدرسة في كولومبيا

اغمائات
اغمائات

دخل العشرات من الطالبات من مدرسة في كولومبيا إلى المستشفى بعد أن فقدن الوعي أثناء استخدام لعبة ويجا في المدرسة.

txt

لابسة أسود ومسلّطة ستات| مفاجأة سيدة لزوجها لحظة زفافه على امرأة جديدة

txt

متفتحش تويتر في الحمام..رسالة تحذيرية غريبة من إيلون ماسك لمستخدمي مواقع التواصل

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، رافق مديرو المدرسة والمعلمون 28 طالبا إلى المستشفى بعد أن ظهرت على الفتيات علامات الإغماء والقلق وأعراض أخرى.

وقال هوغو توريس، رئيس معهد جاليراس التعليمي في جاليراس، كولومبيا ، في بيان مصور، إنه تم إبلاغ الآباء  بنقل الفتيات إلى المستشفى - مضيفين أنهم ما زالوا ينتظرون تحديثًا من الأطباء.

ويعتقد العديد من الآباء أن الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى بعد استخدام ألواح الويجا في الفصل.

وذكرت صحيفة Indy100 أن هوغو توريس حث الآباء على البقاء هادئين بعد إصدار الأخبار ، قائلاً: 'بالنظر إلى الحالات المبلغ عنها ، تم إطلاق سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل، بدلاً من المساعدة في حل الموقف ، أدت إلى الارتباك و البيئة المعاكسة لعملنا.

كولومبيا ويجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

موضوعات متعلقة

سيدة ترفض العلاج من مرض خطير والشرطة تقبض عليها في أمريكا

وزة مكتئبة وتبحث عن عريس بعد وفاة حب حياتها.. شاهد

متفتحش تويتر في الحمام..رسالة تحذيرية غريبة من إيلون ماسك لمستخدمي مواقع التواصل

مختلف.. الأمير هاري يستمر بمهاجمة الأسرة الملكية في بريطانيا

بطل قومي.. مهرجان لتكريم صاحب أكبر كرش في بلد أفريقي| إيه الحكاية؟

جريمة بشعة.. تنمر عليه فأنهى حياته بـ 20 طعنة داخل محل حلاقة بالأردن

جوجل يحتفل بيوم المرأة العالمي.. كيف بدأت تلك المناسبة؟

ولادة تشعل المغرب..امرأة تضع مولودها في حديقة مستشفى بعد رفض الأطباء استقبالها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من هيئة الأركان الأوكرانية بشأن الهجمات الروسية

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة وهل ينقص من الثواب.. الإفتاء توضح

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

كل يوم مظاهرة.. ثورة الشباب في فرنسا ضد أزمة نظام التقاعد

تراجع بسيط في سعر الذهب عالميا

حدث ليلا|السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا.. أحمد موسى يهاجم إعلاميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

قبل رمضان.. طريقة تحضير أصابـع البطاطس بالجبن

فيديو

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ