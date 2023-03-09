نقل 28 طالبة للمستشفى بعد ممارسة لعبة ويجا داخل المدرسة في كولومبيا

دخل العشرات من الطالبات من مدرسة في كولومبيا إلى المستشفى بعد أن فقدن الوعي أثناء استخدام لعبة ويجا في المدرسة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، رافق مديرو المدرسة والمعلمون 28 طالبا إلى المستشفى بعد أن ظهرت على الفتيات علامات الإغماء والقلق وأعراض أخرى.

وقال هوغو توريس، رئيس معهد جاليراس التعليمي في جاليراس، كولومبيا ، في بيان مصور، إنه تم إبلاغ الآباء بنقل الفتيات إلى المستشفى - مضيفين أنهم ما زالوا ينتظرون تحديثًا من الأطباء.

ويعتقد العديد من الآباء أن الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى بعد استخدام ألواح الويجا في الفصل.

وذكرت صحيفة Indy100 أن هوغو توريس حث الآباء على البقاء هادئين بعد إصدار الأخبار ، قائلاً: 'بالنظر إلى الحالات المبلغ عنها ، تم إطلاق سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل، بدلاً من المساعدة في حل الموقف ، أدت إلى الارتباك و البيئة المعاكسة لعملنا.