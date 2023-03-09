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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

البيت الأبيض يؤيد تشريعا قدمه الشيوخ لحظر تيك توك

البيت الأبيض يؤيد
البيت الأبيض يؤيد تشريعا قدمه الشيوخ لحظر تيك توك

أيد البيت الأبيض تشريعا قدمه عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ لمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر تطبيق الفيديو الصيني TikTok تيك توك، إلى جانب حظر أي تطبيقات تعتمد على تقنيات أجنبية من شأنها تشكيل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.         

 

وبحسب وكالة رويترز فإنه من المقرر أن يعزز التصديق جهود عدد من المشرعين لحظر تيك توك  الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي. 

 

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، الذي يرأس لجنة الاستخبارات ، إن مشروع القانون سيمنح وزارة التجارة القدرة على فرض قيود تصل إلى حظر تيك توك وغيرها من التقنيات التي تشكل مخاطر على الأمن القومي، مضيفا أنه سينطبق أيضًا على التقنيات الأجنبية من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وفنزويلا وكوبا. 

 

وشدد وارنر على أنه من المهم أن تقوم الحكومة بالمزيد لتوضيح المخاطر الخاصة بالأمن القومي من تيك توك، قائلا : "سيكون من واجب الحكومة إظهار أوراقها فيما يتعلق بمدى كون هذا تهديدا".

 

وسيتطلب مشروع القانون من وزيرة التجارة جينا ريموندو تحديد ومعالجة التهديدات الخارجية لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

 

وأشاد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بمشروع القانون الذي قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، قائلاً إنه "سيعزز قدرتنا على معالجة المخاطر المنفصلة التي تشكلها المعاملات الفردية ، والمخاطر النظامية التي تشكلها فئات معينة من المعاملات التي تنطوي على دول مثيرة للقلق في قطاعات التكنولوجيا الحساسة". 

 

وصوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي على أساس حزبي على مشروع قانون برعاية النائب الجمهوري مايكل ماكول لمنح الرئيس بايدن سلطة حظر تيك توك بعد أن أعاقت المحاكم الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020 في إطار جهوده لحظر  تيك توك وكذلك تطبيق الرسائل الصيني WeChat.

 

من جانبه، انتقد تيك توك الإجراء ، قائلاً في بيان إن أي "حظر أمريكي على تيك توك هو حظر على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدماتنا في جميع أنحاء العالم."

 

 

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