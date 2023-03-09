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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: الزمالك قادر على الفوز بالجزائر..والروح العالية سر الانتصار أمام الترجي

صدى البلد

 

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الانتصار على الترجي التونسي كان مهمًا للغاية، مطالبا لاعبي الفريق الأبيض بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل إسعاد جماهير النادي.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يتحلى لاعبو الزمالك بالروح العالية، لأنهم يتقاضون رواتب عالية، ولذلك عليهم تقديم قصارى جهدهم في المستطيل الأخضر، وأحمد سيد زيزو كان جيدًا في لقاء الترجي، وهناك لاعبين شباب ظهرت بمستوى طيب مثل سيف جعفر".

وأضاف: "هناك لاعبين لم تنسجم مع فريق الزمالك حتى الآن، وهناك لاعبين كانت مسبقا تنضم للنادي وترحل بعد موسم واحد فقط، على أي لاعب ألا ينتظر غضب الجماهير ضده وأن يقدم مستوى قوي خلال المباريات، وحمزة المثلوثي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك".

وأكمل: "الجزيري قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام الترجي، والهدف الثالث الذي سجله ظهر فيه روح اللاعبين، ومحمد صبحي حارس جيد وكان موفقا امام الترجي".

وزاد: "اداء الزمالك أمام الترجي منح الفريق معنويات عالية بإمكانية الصعود والفوز على أي منافس في المجموعة، والزمالك لديه قدرات جيدة وعليهم أن يعملوا بقوة من أجل الفوز على بلوزداد".

وأتم: "اتمنى فوز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري في الفترة المقبلة".
 

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