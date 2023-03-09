عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لازم نتمرن.. أكرم حسني يمازح شيكو بعد صورة مع عمرو دياب

صدى البلد

شارك الفنان أكرم حسني، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وشيكو من حفل تكريم هاني شنودة، عبر حسابه على انستجرام.

وعلق عليها مازحاً: “قبل الصورة هنأكل ايه بعد الحفلة.. بعد الصورة احنا لازم نتمرن”.

وقدم المطرب مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

عزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير عاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملمة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين

عمرو دياب الفنان اكرم حسني هاني شنودة حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة تكريم الموسيقار هاني شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

ترشيحاتنا

انخفاض مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية حول وجود انتهاكات بمركز الإصلاح والتأهيل

دعاء قيام الليل للفرج ولقضاء الحاجة.. ردده وسترى تغييرا في حياتك

غرق 14 شخصا.. فرح يتحول إلى مأتم| تفاصيل

والدة الشهيد أحمد حسين: وحشتنى  يا طيب وولادك ذكراك اللى باقية

السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل قشر البيض لجسمك؟

لحمة من الدقيق.. بلوجر تثير الجدل بسبب كباب الحلة على السوشيال ميديا

عمرو وهبة يفضح زوجته بسبب فشلها فى صنع كيكة

عمرها 57 عاما.. كيف تحولت أغنية مرحب شهر الصوم إلى أيقونة رمضانية؟

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ