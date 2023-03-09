لازم نتمرن.. أكرم حسني يمازح شيكو بعد صورة مع عمرو دياب

شارك الفنان أكرم حسني، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وشيكو من حفل تكريم هاني شنودة، عبر حسابه على انستجرام.

وعلق عليها مازحاً: “قبل الصورة هنأكل ايه بعد الحفلة.. بعد الصورة احنا لازم نتمرن”.

وقدم المطرب مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

عزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير عاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملمة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين