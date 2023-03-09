استعدادا لصن داونز.. الأهلي يخوض مرانه الأول على ملعب الجامعة في بريتوريا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الرابعة عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة صن داونز التي تقام السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق جاهزية أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح وعمرو السولية بعد الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

وقال أبو عبلة إن أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح تعافيا من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدتهما عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة، فيما تعافى السولية من إصابة في عضلة السمانة.

وشارك الثلاثي عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح في المران الجماعي للأهلي صباح أمس الأربعاء بملعب التتش.