البنك المركزي: ارتفاع التضخم في مصر 40.5% بنهاية فبراير الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الشهري بنهاية فبراير الماضي إلي 8.1% بفارق 6.9% علي أساس سنوي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فقد ارتفع معدل التضخم الشهري بالمقارنة بشهر يناير الماضي بواقع 1.8%ليسجل 6.3% خلال الشهر المذكور.

ووصل معدل التضخم السنوي إلي 40.5% بنهاية فبراير الماضي مقابل 31.2% عنه في يناير السابق له بزيادة بلغت 9.1%.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن ارتفاع معدل التضخم في مصر إلي 6.5% في يناير الماضي إلي 4.7% في يناير السابق له.

بينما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 31.9% في فبراير الماضي بعد إن كان 25.8% في يناير السابق له بزيادة بلغت 6.1%.