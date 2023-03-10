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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تستعرض أناقتها وجمالها بالأسود

مى عمر
مى عمر

حرصت الفنانة مي عمر علي مشاركة متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي وهي ترتدي فستان  باللون الأسود، مكشوف الأكتاف، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا.

وفي سياق آخر، تشارك مي عمر في مسلسل “علاقة مشروعة”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.


مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت مي عمر مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم هارلي مع محمد رمضان، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تعاقد الشركة المنتجة مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف محمد سامي، كما تشارك مي في بطولة فيلم الحاكم مع هاني سلامة، والعمل يمثل عودة سلامة إلى السينما بعد غياب 12 عاما، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم.

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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨١٢٠١
الفنانة مى عمر اللون الاسود فستان باللون الأسود مسلسل علاقة مشروعة تبادل الصور والفيديوهات

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