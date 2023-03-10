مياه القناة: انطلاق الحملة القومية لترشيد الاستهلاك في القصاصين

تحت شعار كل نقطة بتفرق

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس بمركز ومدينة القصاصين، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.



قام فريق التوعية بالشركة بعمل استقصاء رأى قبلى بمركز ومدينة القصاصين لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ووصولها للمواطنين بالجودة المنشودة ، بالإضافة إلى توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.



واضاف رئيس الشركة أن الفعاليات تتضمن العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ورواد المكتبات وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد الندوات بالجمعيات الأهلية وورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف منها بالمصالح الحكومية بالقصاصين وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب ، كما ستتضمن الأنشطة خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.