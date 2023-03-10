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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إفتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة 14 مليون و 460 ألف جنيه بنطاق 5 مراكز

إفتتاح 7 مساجد جديدة
إفتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة 14 مليون و 460 ألف جنيه

تم اليوم إفتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار والنوبارية وإيتاي البارود و حوش عيسى وشبراخيت بتكلفة 14 مليون و 460 ألف جنيه وتلك المساجد هى:

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الإبراهيمية الكبير في إيتاي البارود بالبحيرة

- مسجد النصر المصري - العكريشه - كفر الدوار على مساحة 190 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 400 ألف جنيه.

- مسجد البورسعيدية - كوم اشو - كفر الدوار على مساحة 257 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

- مسجد قرية التراس - كوم اشو - كفر الدوار  على مساحة 320 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 900 ألف جنية.

- مسجد عبد الحليم محمود  - النوبارية على مساحة 495 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنية.

- مسجد الإبراهيمية الكبير - ايتاي البارود على مساحة 1160 م2 وبتكلفة إجمالية 6 مليون و 960 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن  - قرية الشعراوي- حوش عيسى على  مساحة 535 م2 وبتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه .

- مسجد العمرى - كنيسة أورين - شبراخيت على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه .

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان  " منزلة الشهداء عند ربهم" أن للشهداء عند ربهم ( عز وجل) منزلة عظيمة ومرتبة سامية بما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن، فهم وإن رحلوا عن دنيانا فإن ذكراهم خالدة باقية عرفانا بجميلهم، وتقديرا لبطولاتهم، كما أنهم أحياء عند ربهم ( عز وجل) يرزقون من فضله،  ويكرمون بكرمه الذي لا يوصف.

ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.   

البحيرة مساجد جديدة مراكز المحافظة المشاركات المجتمعية الشعائر الدينية مسجد العمرى خطبة الجمعة اليوم عمارة المساجد بناء المساجد

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