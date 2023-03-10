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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تحارب الاخوان .. القبض على قيادي كبير في حركة النهضة

ارشيفي
ارشيفي

 أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس قرارا  بايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز.

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لأعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالحبيب اللوز من أجل شبهة الانضمام الى تنظيم ارهابي ومع انتهاء آجال الاحتفاظ به تقرر احالته على انظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن.

وفي ذات السياق؛ علمت موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر ظهر اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

 مدة الاحتفاظ بالبشير العكرمي انتهت بتاريخ اليوم الجمعة ليتقرر فتح بحث تحقيقي في حقه تعهد به أحد قضاة التحقيق الذي قرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه على ذمة القضية المنشورة في حقه على اثر شكاية تقدم بها ضده حزب سياسي. 

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