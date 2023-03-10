الأردن عن اتفاق السعودية وإيران: خطوة تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الاردنية؛ فقد ثمنت الأردن بدور سلطنة عمان وجمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.



وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.