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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أريد التحدث عنه.. تعليق مثير من مدرب صن داونز بخصوص نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على أداء نجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، غدًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال موكوينا في تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية: “بيرسي يلعب دورًا مختلفًا تمامًا مع الأهلي”.

وتابع: “في الواقع كانت المباريات الثلاث الأخيرة مختلفة تمامًا مقارنة بالطريقة التي لعبها ضدنا مع الأهلي في القاهرة”.

تعليق مدرب صن داونز على نجم الأهلي

واختتم: “أمامنا في القاهرة، لعب في ثلاثة مراكز مختلفة في 90 دقيقة، إنه لاعب جيد للغاية، وهو أحد أفضل صادراتنا في جنوب إفريقيا إلى الأهلي، لكن لا أريد أن أتحدث عنه كثيرًا لأنه ليس لاعب ماميلودي صنداونز”.

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