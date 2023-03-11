عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

فاجيء الفنان عمرو دياب الإعلامي عمرو أديب عن رأيه فى الاغاني التى يتم إصدارها حالياً ، وذلك خلال لقائهما على هامش احتفالية المؤسيقار الكبير هاني شنودة بالمملكة العربية السعودية .

وأجاب عمرو دياب قائلاً : انا ماليش دعوة ، انا ليا علاقة بالمزيكا اللي بعملها ، بس زمان كان فى عدد من الفرق مثل المصريين لـ هاني شنودة وفرقة د. عزت أبو عوف وفرقة مودي وحسين الامام ، وقد كانوا يقدمون مزيكا ليس لها علاقه بمتطلبات السوق .

وكان قد كشف المطرب عمرو دياب كواليس غنائه في حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث أكد أنه سعيد للغاية بهذا الأمر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر: «لا أستطيع أن أرفض هذه الدعوة، محمد منير غنى من قبلي وهو الذي ساهم في اكتشافه وتقديمه».



وتابع: «غنائي مع محمد منير شئ يشرفني، وأنا كنت من المعجبين به قبل مجيئي للقاهرة، وإحنا أصدقاء عمر، وشئ كبير أن أكون معه هو وهاني شنودة».

واستطرد: «هاني شنودة اكتشفني وأنا عندي 20 سنة وبدأ ياخذني للأستاذ عبدالرحيم منصور، والشاعر صلاح جاهين وده شئ مهم أن حد يدعمك وأنت في سن صغير، وكفاية فكرة أنه علمني وعرفني بناس كبيرة، وعلمني إزاي أقف أمام المايك وازاي أغني».

عمرو دياب: هاني شنودة علمني أقف قدام المايكروفون.. و«منير» مثلي الأعلى

أكد المطرب عمرو دياب، أن الموسيقار هاني شنودة، له فضل كبير عليه، واهتم بموهبته في البداية رغم صغر عمره.

وقال عمرو دياب، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،: "دعمني وقدمني للناس، وعلمني"، مشيراً إلي أن شنودة هو من علمه كيف يقف أمام المايكروفون.

ووجه عمرو دياب، التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ لتكريمه للموسيقار هاني شنودة، معربا عن سعادته لمشاركته المطرب محمد منير في تكريم الموسيقار هاني شنودة.

ومازح الإعلامي عمرو أديب، الهضبة قائلا: "الصحة كويسة"، ليرد عمرو دياب، ضاحكا: "بس بقى.. ألف شكر".

وتحدث دياب عن علاقته بالكينج محمد منير، موضحا أنه مثله الأعلى، وسبق أن غنى له في بداياته وتربطهما صداقة قوية.